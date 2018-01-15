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Bakan resmen açıkladı! İşte 'Kanal İstanbul'un güzergahı

15 Ocak 2018, Pazartesi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen 'Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahını açıkladı. İşte Bakan Arslan'ın o açıklamaları...
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