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Bakan Kurum'dan flaş plastik poşet açıklaması

30 Kasım 2018, Cuma

A Haber'e özel açıklamalar yapan Çevre Bakanı Murat Kurum'dan plastik poşet uygulamasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum, "Plastik poşet paralı oldu, fiyatı 25 kuruş olacak. Marketler de denetlenecek." dedi.


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