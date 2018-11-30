Bakan Kurum'dan flaş plastik poşet açıklaması 30 Kasım 2018, Cuma

A Haber'e özel açıklamalar yapan Çevre Bakanı Murat Kurum'dan plastik poşet uygulamasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum, "Plastik poşet paralı oldu, fiyatı 25 kuruş olacak. Marketler de denetlenecek." dedi.