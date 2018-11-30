Bakan Kurum'dan flaş plastik poşet açıklaması

A Haber'e özel açıklamalar yapan Çevre Bakanı Murat Kurum'dan plastik poşet uygulamasıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Kurum, "Plastik poşet paralı oldu, fiyatı 25 kuruş olacak. Marketler de denetlenecek." dedi.
Bakan Kurum'dan flaş plastik poşet açıklaması30 Kasım 2018, Cuma
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