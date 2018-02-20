Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği sekreterine ders gibi cevap

18 / 9 14 / 6 9 / 2 4 / -9 13 / 4 12 / 5 10 / 2 18 / 12 3 / -11 11 / 2 15 / 8 13 / 3 11 / 3 14 / 1 7 / -4 10 / 3 10 / 1 4 / -4 9 / 0 12 / 4 13 / 5 11 / 7 11 / 0 10 / 1 13 / 6 13 / 0 12 / 4 10 / 5 12 / 1 9 / 2 3 / -8 11 / 4 13 / 5 10 / 6 9 / -1 4 / -3 15 / 8 10 / -3 10 / 2 11 / 6 13 / 9 14 / 7 12 / 4 12 / 2 3 / -10 9 / -1 13 / 4 11 / 2 9 / 4 13 / 4 14 / 7 11 / 5 13 / 4 10 / 1 11 / 3 12 / 6 11 / 5 18 / 12 11 / 5 8 / 0 12 / 2 13 / 0 11 / 6 17 / 9 10 / 7 13 / 6 9 / 5 13 / 4 9 / 5 10 / -2 14 / 7 9 / 4 9 / 5 13 / 3 10 / 7 11 / 2 10 / 3 5 / -5 12 / 6 10 / -1 9 / 5 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi.
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ONLARIN SİSTEMİ ABD NİN NE DEDİĞİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR ,UTANMADAN BİDE BİZİ ELEŞTİRMEYE KALKIYORLAR ,YALAKA FİNOLAR
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