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Bakan Çavuşoğlu'ndan Arap Birliği sekreterine ders gibi cevap

19 Şubat 2018, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afrin operasyonunu eleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’a tepki gösterdi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tevfik,,,,,,,, tevfik,,,,,,,,

ONLARIN SİSTEMİ ABD NİN NE DEDİĞİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR ,UTANMADAN BİDE BİZİ ELEŞTİRMEYE KALKIYORLAR ,YALAKA FİNOLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 19.02.2018 14:23
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