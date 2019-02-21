Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Akdeniz'de 2 gemiyle sondaja başlıyoruz 21.02.2019 17:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz."