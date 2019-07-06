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Bakan Berat Albayrak'ın açıklamaları ne anlama geliyor?

06.07.2019 02:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada önemli göndermeler ve altı çizilecek cümleler vardı. İhracat rekorları da son derece önemli... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, üzerinden para kazanılacak bir ülke olmadığını söyledi. Enflasyon ve cari açık konuları da o konuşmanın öne çıkan başlıklarıydı. Albayrak, döviz cephesinde oynanan kirli oyunlara işaret etti. O konuşmayı ve konuşmada sarf edilen cümlelerin anlamını Profesör Kerem Alkin A Haber için yorumladı.


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