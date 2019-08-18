Bakan Bekir Pakdemirli'den İmamoğlu'na sert yanıt: Yöneticiler işlerinin başında olmalı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin, "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor." dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli'den İmamoğlu'na sert yanıt: Yöneticiler işlerinin başında olmalı18.08.2019 19:31
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