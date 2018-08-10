Bakan Albayrak'tan Yeni Ekonomi Modelinde kararlılık vurgusu 10 Ağustos 2018, Cuma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Modelini anlattı. Yeni modelde kararlılık vurgusu yapan Albayrak; "En etkin politikaların yaşanacağı bir dönem olacak. Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız, bu görüşmeler ve istişareler Türkiye'nin bu yolculuğunda önemli bir adım olacak. Orta Vadeli Program Eylül'de açıklanacak. Yeni dönemde kararlı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yeni model olarak ortaya çıkacak olarak bu Bakanlığın koordinasyonunda önemli bir yeni dönem başlayacak." dedi.