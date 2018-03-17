Bakan Albayrak'tan sert Kıbrıs mesajı 17 Mart 2018, Cumartesi

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştiren Amerika'dan birileri olduğunu ve bu görüşmeleri ibretle izlediğini belirtti. Albayrak "Türkiye hem kendi karasuları hem de Kıbrıs'ın etrafındaki tüm Kıbrıs'ı ilgilendiren bu süreçle alakalı uluslararası hukuktan kaynaklanan pozisyonunu sonuna kadar koruyacak" dedi.