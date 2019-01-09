Bakan Albayrak'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına tokat gibi yanıt 09 Ocak 2019, Çarşamba

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara'da düzenlenen MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sarf ettiği İsrail iftiralarına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili "İsrail'e gitti" iftirasına, Bakan Albayrak Ankara'da katıldığı MÜSİAD Toplantısında yanıt verdi. Daha önce twitter hesabı üzerinden de kendisi hakkındaki bu iftiraya "Ben hayatımda İsrail'e gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar." diyerek Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davası da açan Bakan Albayrak, bu kez kürsüden, "Geçen hafta İsrail ile ilgili bir suçlama gerçekleştirdi. Cevabını aldı! İnsanın yüzü kızarır ama yüzü bile kızarmadı. Rezil olan o (Kılılçdaroğlu) değilmiş gibi yine yalana ve iftiraya sarıldı." dedi.