Bakan Albayrak'tan #BizHiçVazgeçmeyeceğiz paylaşımı

Bakan Albayrak'tan #BizHiçVazgeçmeyeceğiz paylaşımı25 Aralık 2018, Salı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası temalı videoya "Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye için #BizHiçVazgeçmeyeceğiz" notunu düştü.
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