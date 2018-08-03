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Bakan Albayrak: Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor

03 Ağustos 2018, Cuma

Televizyon programında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakanlıklarla konuşarak tasarrufu başlattık. Kamuda yüzde 30'a varan tasarruf hedefleniyor" dedi.

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