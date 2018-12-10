Bakan Albayrak: "Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesinde" 10 Aralık 2018, Pazartesi

Turizmdeki toparlanma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Turizm gelirleri 24.9 milyar dolara ulaştı. Türkiye kamu maliyesinde küresel ölçekte örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Kamu borç yükü tarihin en düşük seviyesindedir. Kamu borç yükü küresel ölçekte görece düşük seviyededir. Türkiye'nin kamu borç yükü gelişmelerde olan ülkelerden 11 puan daha düşüktür. 2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz. Ekim ve Kasım'da da cari fazla vareceğiz.