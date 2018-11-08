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Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

08 Kasım 2018, Perşembe

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


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