Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bursa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İskender kebabı yiyen Albayrak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Albayrak, Bursa'da ziyaretlerde bulundu08 Kasım 2018, Perşembe
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