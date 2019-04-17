Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Ortaklarımız sorumluluklarını yerine getirmeli 17.04.2019 10:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesinin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirterek, "F-35 projesinin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.