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Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Ortaklarımız sorumluluklarını yerine getirmeli

17.04.2019 10:05

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüşmesinin olumlu bir yaklaşım içinde geçtiğini belirterek, "F-35 projesinin ortağı olan diğer 8 ülkenin de bize karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." dedi.


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