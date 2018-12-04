Bahçeli'den yerel seçimde ittifak açıklaması: Partizanca değil... 04 Aralık 2018, Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle "Partizanca değil akıllıca bir yol izlenmektedir. Hayırlı bir sonuç elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"30 BÜYÜKŞEHİR ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTADIR"

Grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, yerel seçimde AK Parti-MHP ittifakına ilişkin, "Şu an 30 büyükşehir üzerinde çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı yurt dışından döndükten sonra görüşme istenilirse görüşmeye hazırız. Çalışmalar olumludur verimlidir. Her şey dikkate alınmaktadır. 2014-2018 verileri göz önünde bulundurulmaktadır. Zannediyorum hayırlı bir sonuç elde edilecektir. MHP'de pazarlık söz konusu olmaz." dedi.