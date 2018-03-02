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Babel yerde kaldı! Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

01 Mart 2018, Perşembe

Babel ceza alanında yerde kaldı, Beşiktaş penaltı bekledi. Aydınus devam dedi.

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