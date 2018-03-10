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Azerbaycanlı vekil: Yaşasın Türkiyemiz!

09 Mart 2018, Cuma

Erzurum’da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.

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