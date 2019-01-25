Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı25 Ocak 2019, Cuma
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