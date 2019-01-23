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Ayşen Gruda hayatını kaybetti

23 Ocak 2019, Çarşamba

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda’nın vefat haberi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Neşeli Günler, Şekerpare gibi pek çok filmde yer alan Ayşen Gruda, birbirinden renkli karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. İşte, Ayşen Gruda'nın başarılarla dolu hayatı ve onun hakkında bilmedikleriniz...


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