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Avukat Kudbettin Kayaya suikast anı

02 Kasım 2017, Perşembe
Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden FETÖ mağduru avukat Kudbettin Kaya'nın suikastine ait görüntüler çıktı.
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