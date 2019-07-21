Avukat, hakimlere kemerle saldırdı! İşte o anlar 21.07.2019 22:09

Endonezya’da bir avukat, duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hâkimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Hâkimler hastaneye kaldırılırken; avukat polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise duruşma salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.