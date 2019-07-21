Endonezya’da bir avukat, duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hâkimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Hâkimler hastaneye kaldırılırken; avukat polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise duruşma salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.
Avukat, hakimlere kemerle saldırdı! İşte o anlar21.07.2019 22:09
- Avukat, hakimlere kemerle saldırdı! İşte o anlar
- İsrail'de heyecanlandıran keşif! Erken İslam Dönemi'ne ait
- Son dakika: Edirne'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
- İşte S-400 filosunun arması! Türkiye için tasarlandı
- Sulama kanalına düşen araçtaki 5 kişiyi kurtaran sürücü boğuldu
- Düzce'de yaralanan kadını sel sularına kapılmaktan vatandaşlar kurtardı... Kurtarılma anı kamerada
- Son dakika: İstanbul Pendik'te korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
- Adıyaman’da bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba böyle görüntülendi
- Silivri'de 4 arkadaşın deniz macerası acı bitti
- Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması
- Esenyurt'ta şampuan ve çorap çalan şüphelilere market sahibinden dayak
- 23 yıl sonra gelen telefon hayatını kararttı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.