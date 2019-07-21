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Avukat, hakimlere kemerle saldırdı! İşte o anlar

21.07.2019 22:09

Endonezya’da bir avukat, duruşma salonunda kararın okunduğu sırada hâkimlere belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Hâkimler hastaneye kaldırılırken; avukat polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise duruşma salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.


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