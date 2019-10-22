Avrupa'nın reddettiği, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı YPG arasındaki bağ, kıtanın sokaklarındaki gösterilerde açıkça görülüyor. Gösterilerde PKK ve YPG'yi simgeleyen bez parçalarının yanı sıra bölücü başının fotoğrafları ve HDP flamalarının yan yana olduğu görülüyor. Bu protestolarda sık sık PKK lehine slogan atılırken, terör örgütünün sözde marşı da söyleniyor.
Avrupa'nın reddettiği 'YPG/PKK bağlantısı' kendi sokaklarında22.10.2019 04:05
- Avrupa'nın reddettiği 'YPG/PKK bağlantısı' kendi sokaklarında
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