Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Avcılar'da silahlı çatışma!15.09.2019 13:03
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