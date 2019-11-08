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Avcılar'da okul bahçesinde minik Eylül'ü ezerek öldürmüştü! O servis şoförü tutuklandı!

08.11.2019 16:27

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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