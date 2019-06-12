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Avcılar’da motosikletteki kasksız gençlerin ölümden döndüğü anlar kamerada (Video)

12.06.2019 10:02

İstanbul Avcılar’da kasksız şekilde motosiklete binen iki genç, hatalı şekilde sokağa girmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Motosikletli gençlerin ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, önceki akşam Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kaskız motosiklet sürücüsü genç bir anda direksiyonu kırarak sokağa girmek istedi. Bu sırada ters istikametten gelen araç ise motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletteki 2 kişi yol kenarına savruldu.

BİR KİŞİ YARALANDI
Bir gencin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri motosiklet sürücüsü gence alkol testi yaptı. Gencin yaralanan arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Gençlerin ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli genç sürücünün bir anda manevra yaparak sokağa girmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın motosiklete çarpmasıyla gençler yola savruluyor.

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