Atatürk'e hakaretten gözaltı

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde düzenlenen törenlerle anıldı. Edirne’de törenler sırasında Atatürk aleyhinde slogan atan E.Ş. isimli kadın (21), polis ekiplerince gözaltına alındı.
Atatürk'e hakaretten gözaltı10 Kasım 2018, Cumartesi
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