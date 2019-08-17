Ataşehir'de isyan ettiren manzara! Kanalizasyon boruları patladı, pazarı lağım kokusu sardı

İstanbul Ataşehir'de aşırı yağmur yağışından tıkanan kanalizasyon borusun patlaması sonucu pazarı lağım kokusu sardı. Pazardaki vatandaşlar isyan ederek yetkililere tepki gösterdi.
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Meteoroloji'nin uyarıların ardından etkisini arttıran yağış nedeniyle bazı yerlerde su baskınları oldu.
PAZARI LAĞIM KOKUSU SARDI
Ataşehir'de kanalizasyon borusunun patlaması sonucu her yeri pis sular bastı. Pazarı lağım kokusu sardı.
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkilileri göreve çağırdı.
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