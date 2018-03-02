ATAK vurdu, Afrin'deki hainler öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o anlar...
ATAK vurdu, Afrin'deki hainler öldürüldü02 Mart 2018, Cuma
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VUR MEHMET' İM VUR!!! SEN VURDUKÇA HAİNLERDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR, VUUUR!!
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