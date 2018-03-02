Yol Durumu

ATAK vurdu, Afrin'deki hainler öldürüldü

02 Mart 2018, Cuma

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o anlar...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
CCC CCC

VUR MEHMET' İM VUR!!! SEN VURDUKÇA HAİNLERDEN ÇIĞLIKLAR YÜKSELİYOR, VUUUR!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 09:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları