Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video) 26.06.2019 10:14

Yeni askerlik yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte askerde 6 ayı doldurmuş olan yaklaşık 105 bin er ve erbaş terhis edilmeye başladı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin terhis heyacanına ortak oldu. İşte o görüntüler.