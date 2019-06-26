Yeni askerlik yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte askerde 6 ayı doldurmuş olan yaklaşık 105 bin er ve erbaş terhis edilmeye başladı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin terhis heyacanına ortak oldu. İşte o görüntüler.
Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video)26.06.2019 10:14
- Esra Erol hastane çıkışı görüntülendi! Esra Erol hamile mi? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması... (Video)
- Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video)
- Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi (Video)
- 26 Haziran TOKİ İstanbul konutları kura çekilişi canlı izle (Başakşehir, Kayabaşı, Tuzla çekilişi)
- Son dakika: Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
- İstanbul'da dehşet! Kafasına poşet geçirip öldürdüler
- 17 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 37 kişi hakkında gözaltı kararı
- Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
- İstanbul'da maskeli soyguncu dehşeti!
- Gemlik Kaymakamı İnan'ın 3 oğlu kavgada bıçaklandı
- Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi
- Türk olduklarını öğrenince bakın ne yaptı! Duygulandıran anlar
- Esra Erol hastane çıkışı görüntülendi! Esra Erol hamile mi? Esra Erol'dan hamilelik açıklaması... (Video)
- Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video)
- Yeni askerlik yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi | İşte tüm detaylarıyla yeni askerlik sistemi (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.