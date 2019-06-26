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Askerlik süresi düştü! Kışlada askerlerin erken tezkere heyecanı kameralara böyle yansıdı (Video)

26.06.2019 10:14

Yeni askerlik yasası Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasayla birlikte askerde 6 ayı doldurmuş olan yaklaşık 105 bin er ve erbaş terhis edilmeye başladı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin terhis heyacanına ortak oldu. İşte o görüntüler.


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