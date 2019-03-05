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Asım Bayram'ın Isparta'daki kiracısı konuştu!

05.03.2019 13:06

ATV ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'da 5 Mart canlı yayınında birbirinden şok gelişmeler yaşanacak. Antalya'da kaybolan 82 yaşındaki Asım Bayram olayına cinayet gözüyle bakılırken, sır kayıpta ortaya çıkan sürpriz tanığın anlattıkları her şeyi değiştirecek. Peki Asım Bayram bulundu mu?


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