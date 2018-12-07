Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammını canlı yayında açıkladı 07 Aralık 2018, Cuma

Yaklaşık 7 milyon çalışan asgari ücret zam görüşmelerinden gelecek haberlere odaklandı. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı. İşçiler asgari ücret 2019 zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? gibi sorulara yanıt ararken, görüşmelerle ilgili detayları A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.