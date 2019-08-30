Arzum Onan kocası Mehmet Aslantuğ'un seslendirdiği video ile 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı 30.08.2019 13:13

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Ünlü oyuncu Arzum Onan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı. İşte Arzum Onan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı video paylaşımı...