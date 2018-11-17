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Arnavutköy'de hareketli dakikalar! Polise ateş açtılar...

17 Kasım 2018, Cumartesi

Arnavutköy'de dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açtığı belirtilen şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı.


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