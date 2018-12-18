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Arka kapağı açılan tırdan tonlarca hamsi yola saçıldı

18 Aralık 2018, Salı

Bandırma'dan Samsun'a götürülmek üzere yola çıkan 15 ton hamsi yüklü tırın, İznik Çevre Yolunda arka kapağı açıldı. Açılan kapaktan dökülen hamsiler sonucu, İznik-Adapazarı karayolu hamsi deryasına döndü. Yola dökülen hamsiler İznik Belediyesi ekiplerince kepçe ile toplanarak kamyonlara yüklendi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşıma kapanan yol, tekrar trafiğe açıldı.


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