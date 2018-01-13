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Arda Turan resmen Başakşehir'de!

13 Ocak 2018, Cumartesi
Başakşehir, Arda Turan'ın gelişini bu video ile duyurdu! Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir'in değil, Türkiye'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun." dedi.
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