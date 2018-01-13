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Ara Güler'e Vefa Gecesi'ne yoğun ilgi

13 Ocak 2018, Cumartesi
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği 'Foto muhabiri Ara Güler'e vefa gecesi' katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ara Güler de gecede bir konuşma yaparken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz." sözleriyle övdü.
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