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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahil kıyısında kendiliğinden oluşan 'doğal havuzlar' doğal güzelliğiyle büyülüyor

29.08.2019 11:30

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahil kıyısında kendiliğinden oluşan 'doğal havuzlar' doğal güzelliğiyle büyülüyor. Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte doğal havuzların eşssiz güzelliği...


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