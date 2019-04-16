Antalya'da midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var 16.04.2019 10:04

İstanbul'dan Antalya'ya gitmekte olan midibüsün Döşemealtı ilçesi Çubukbeli mevkiinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, en az 15 kişi yaraladı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.