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Antalya'da şiddetli yağış sonrası çıkan hortum yerleşim yerleri ve tarım alanlarını vurdu. O anlar saniye saniye işte böyle görüntülendi.
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