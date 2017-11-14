Yol Durumu

Antalya'da hortum anı işte böyle görüntülendi

14 Kasım 2017, Salı
Antalya'da şiddetli yağış sonrası çıkan hortum yerleşim yerleri ve tarım alanlarını vurdu. O anlar saniye saniye işte böyle görüntülendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları