Antalya'da engelli kadın 10 yaşındaki çocuğu tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu 24.09.2019 10:30

Antalya'da 10 yaşındaki oğlu ile oturan 45 yaşındaki ortopedik engelli İnan B., evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. İncelemelerin ardından İnan B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi çocuk, okula gitmek için birlikte yaşadığı yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan Berak'ı uyandırmak istedi. Annesini kanlar içinde hareketsiz görünce ise, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan Berak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan Berak'ın göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, küçük çocuğu ise ekip aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan Y. İnan'ın olası gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından odasının kapısının kapatıldığını da belirledi.



KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı.



Y. Berak, polise verdiği bilgide, annesinin bir süredir babası Mehmet Berak ile ayrı yaşadığını, babasının annesinden ayrılmak istediğini söyledi. Y. Berak, televizyonun ise amcası H. İnan tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.



AMCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri cep telefonuyla aradıkları emekli infaz koruma memuru H. İnan'ı olay yerine çağırdı. Aracıyla İnan Berak'ın evine gelen H. Berak, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İnan Berak'ın Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet Berak'a da ulaşmaya çalışıyor.

İncelemelerin ardından İnan Berak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.