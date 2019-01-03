Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İki aile arasındaki altın anlaşmazlığı iddiasıyla tartışmanın çıktığı, bunun üzerine Ç.G'nin, evinden, tartıştığı ailenin bulunduğu sokağa doğru rastgele ateş açtığı öne sürüldü.
Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı02 Ocak 2019, Çarşamba
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