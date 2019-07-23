Antalya Manavgat'ta kadın cinayeti! Dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca öldürüldü 23.07.2019 17:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını, 2 kez evlenip ayrıldıktan sonra Ü.G. isimli şahıs ile dini nikahlı olarak yaşadığını belirledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre dini nikahlı eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Sabah minibüsüyle Kumköy-Evrenseki sınırında bulunan Kumköy Minibüs durağına gelen M.A.K. isimli vatandaş, durağın yan tarafında Kumköy Deresi kıyısında bir kadının kanlar içerisinde yattığını görünce jandarmayı aradı. Olay yerine gelen Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler ve sağlıkçılar kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kumköy ve Side Jandarma Karakollarına bağlı ekipler, öldürülen genç kadının olay yerinin yakınındaki bir otelde garson olarak çalıştığını, 2 kez evlenip ayrıldıktan sonra Ü.G. isimli şahıs ile dini nikahlı olarak yaşadığını belirledi.

Olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, genç kadının gece iş çıkışında dini nikahlı yaşadığı Ü. G. ile tartıştığını daha sonra genç kadını bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, kısa süreli bir çalışmanın ardından cinayet zanlısı Ü.G.'yi saklandığı yerde yakaladı. Ü.G., n ilk ifadesinde Halime Şenal ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını ve boğuşma sırasında bıçakladığını söylediği bildirildi.

Şenal'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, cinayet zanlısı Ü.G., jandarma ekiplerince Kumköy Jandarma Karakoluna getirildi. Zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.