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Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü

02.03.2019 11:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüs Afyonkarahisar’da kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kişi yaralandı.


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