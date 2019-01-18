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Ankara'daki yangın fadciasında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

18 Ocak 2019, Cuma

Ankara'da mobilyacılar sitesindeki bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 işçiden 2'si, toprağa verildi.


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