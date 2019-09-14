Ankara'da panik yaratan deprem! Çankırı 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem (Video) 14.09.2019 10:43

Son dakika: Ankara depremle sarsıldı! Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş yaptığı açıklamada hasar olmadığını dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ANKARA DA HİSSEDİLDİ

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi. Çankırı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada bölgede olumsuz herhangi bir vaka olmadığını bildirdi. Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de depremde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı.