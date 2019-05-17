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Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın! 3 dükkan kül oldu

17.05.2019 01:35

Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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