Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde çıkan yangında 3 oto lastik dükkanı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın! 3 dükkan kül oldu17.05.2019 01:35
- Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın! 3 dükkan kül oldu
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