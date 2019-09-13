Ankara'da evinden kötü koku gelen kişi, ölü bulundu 13.09.2019 21:31

Ankara Keçiören'de bir binanın girişindeki daireden gelen ağır kokular üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girdiğinde bir erkek cesedi buldu. 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 4 çocuk babası şahsın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı.