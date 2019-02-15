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Ankara'da 16 yaşındaki kız babasını öldürdü

15.02.2019 09:41

Ankara Keçiören'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı. İlhami Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


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