Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başlandı. Kulisleri hareketlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın İstanbul'da görüştükleri iddiasıydı.
KAÇ BAKAN DEĞİŞECEK?
Peki kabine değişikliği gerçekleşirse değişimin boyutları ne olacak? Kabine değişikliğinde bu kez sayının 18'i bulabileceği belirtiliyor. Kimi çevreler ise değişebilecek bakan sayısının 9'la sınırlı kalacağını savunuyor. Değişiklik rüzgarının daha çok icracı bakanlıklarda yaşanacağı belirtilirken bazı bakanların büyükşehir belediyeleri için aday gösterilebileceği ise parti koridorlarında yüksek sesle dillendiriliyor.
DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN OLABİLİR?
Peki değişiklik ne zaman olabilir? Gözler büyük kongrenin yapılacağı nisan ayına çevrilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayı içerisinde kabinede değişikliğe gidebileceği ve 2019'da yapılacak seçimlere yönelik bir kabine oluşturabileceği de konuşuluyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA
Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. Kalın, 'gündemimizde kabine değişikliği söz konusu değil" dedi.
Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları04 Ocak 2018, Perşembe
Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başlandı. Kulisleri hareketlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın İstanbul'da görüştükleri iddiasıydı.
- Dünya 5’ten büyüktür, altın harflerle tarihe yazıldı
- Albayrak: "Bu sürecin geri dönüşü yok, ya olacağız, ya olacağız"
- Canlı yayında oğlunun öldüğünü öğrendi
- Hazinedar'ın görevden alınma nedenleri
- CHP'li Hazinedar'dan FETÖ'ye övgüler
- İngiliz Bakan'dan Türk halkına '15 Temmuz' teşekkürü
- Ünlü Alman gazeteci Erdoğan düşmanlığının sebebini açıkladı
- Ataşehir’deki toprak kaymasının olduğu alan havadan görüntülendi
- Ataşehir'de istinat duvarı böyle çöktü
- ABD'deki skandal karar sonrası Ankara nasıl adımlar atacak?
- Ragıp Soylu kumpas davasındaki son gelişmeleri aktardı
- Erdoğan: "Acımayacağız, acırsak acınacak hale geliriz!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.