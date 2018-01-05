Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları 04 Ocak 2018, Perşembe

Ankara kulislerinde kabine değişikliği iddiaları konuşulmaya başlandı. Kulisleri hareketlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın İstanbul'da görüştükleri iddiasıydı.



KAÇ BAKAN DEĞİŞECEK?

Peki kabine değişikliği gerçekleşirse değişimin boyutları ne olacak? Kabine değişikliğinde bu kez sayının 18'i bulabileceği belirtiliyor. Kimi çevreler ise değişebilecek bakan sayısının 9'la sınırlı kalacağını savunuyor. Değişiklik rüzgarının daha çok icracı bakanlıklarda yaşanacağı belirtilirken bazı bakanların büyükşehir belediyeleri için aday gösterilebileceği ise parti koridorlarında yüksek sesle dillendiriliyor.



DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN OLABİLİR?

Peki değişiklik ne zaman olabilir? Gözler büyük kongrenin yapılacağı nisan ayına çevrilse de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayı içerisinde kabinede değişikliğe gidebileceği ve 2019'da yapılacak seçimlere yönelik bir kabine oluşturabileceği de konuşuluyor.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Bu iddialar Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a soruldu. Kalın, 'gündemimizde kabine değişikliği söz konusu değil" dedi.