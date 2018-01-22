Yol Durumu

ANALİZ - Afrin “”nın amacı ne?

22 Ocak 2018, Pazartesi
Türkiye Afrin'de terör örgütü PYD ve DEAŞ'a karşı harekete geçti. Teröristleri etkisiz hale getirmek üzere '' başladı. Peki, operasyon kararının arkasında hangi sebepler yatıyor? Analiz haberimizde izliyoruz…
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